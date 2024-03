Forza Italia e il volo del calabrone Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La sopravvivenza, e ora addirittura la crescita, disorprende i politologi tanto quanto ildelsorprende gli zoologi. Posta la natura personale di un partito che tutti consideravano indissolubilmente legato alla figura del leader carismatico che lo aveva fondato, sembra un fatto contro natura. Morto il fondatore, si attendeva la morte prematura della sua creatura politica. Un esito inesorabile, che molti immaginavano sarebbe stato accelerato dal divampare di quel conflitto interno al partito che la presenza in vita del Cavaliere aveva per decenni sopito. Lo pensava, confessiamo, anche chi scrive e a dir la verità lo pensavano persino diversi dirigenti del partito di scuola tajanea. Mai previsione si dimostrò tanto infondata. Intendiamoci, è presto per dire. Un Abruzzo non fa primavera e per ...