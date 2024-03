Formia Festa del cioccolato artigianale | tre giorni di “dolcezza” in Piazza Aldo Moro

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 13 marzo 2024), città marinara per eccellenza, accoglie nel cuore della città una eccellenza nel campo alimentare: ilitaliano, acclamato come il migliore dalla Comunità Europea. In, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, si terrà ladel, un’esperienza unica che trasformerà il centro cittadino in un L'articolo Temporeale Quotidiano.