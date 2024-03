Formia Bitumazione di via Rotabile | l’esordio del neo-consigliere provinciale Nicola Riccardelli

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 13 marzo 2024)– In attesa della seduta di insediamento del rinnovato consiglio– secondo il presidente Gerardo Stefanelli dovrebbe avvenire prima di Pasqua – il neo eletto(Prima la Provincia di Latina- Udc) si è subito messo al lavoro per affrontare e risolvere alcuni problemi che di competenza dell’ente di via Costa L'articolo Temporeale Quotidiano.