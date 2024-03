Fondi Piano di classificazione acustica | modalità e tempistiche per le osservazioni

(Di mercoledì 13 marzo 2024)– C’è tempo fino al 26 marzo 2024 per visionare la documentazione e, successivamente, produrresugli aggiornamenti apportati aldi, approvato nel 2011 ma aggiornato con apposita delibera del Consiglio comunale in data 30 gennaio 2024. Regolamento, norme tecniche di attuazione,estiva ed elaborati grafici sono consultabili sull’albo pretorio L'articolo Temporeale Quotidiano.

Acquisti congiunti di armi e un piano di investimenti (Edip) da 1,5 miliardi di euro fino al 2027 per accelerare la produzione in Europa. Sono i due pilastri della nuova strategia per l'industria ... (quotidiano)

Il nuovo piano comunitario per la Difesa presentato dalla Commissione europea si esaurisce in 1,5 miliardi di euro da investire fino al 2027. Al resto dovranno pensare, anche economicamente, i ... (ilfattoquotidiano)

La Commissione Ue ha presenta to un piano per la Difesa comune : si tratta di un progetto per promuovere gli acquisti congiunti in ambito militare, basato su un piano di investimenti da 1,5 miliardi ... (fanpage)

Andiamo a confrontare due lavori utili e molto diffusi. Ecco in cosa differiscono e cosa sapere per una programmazione ben strutturata: Fondamentalmente, la progressione avviene nell’ambito di una seduta di fondo lento in cui l’atleta parte Piano e poi, strada facendo, inizia ad aumentare il ritmo della corsa seguendo le sensazioni ...gazzetta

26 milioni di euro per migliorare la rete elettrica della provincia di Ravenna: Sono questi i fronti in cui è impegnata, a Ravenna e provincia, E-distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, che grazie anche ai Fondi del PNRR – ...ravennawebtv

Meloni piace ancora, e anche il campo largo (ma non larghissimo). La versione di Fonda: Il campo largo può funzionare. Quello larghissimo rischia di “perdere pezzi”. O meglio di non “capitalizzare al massimo il voto delle singole liste”. Un po’ com’è accaduto in Abruzzo, passando in rass ...formiche