Fondi pensione | occhi puntati sull’esenzione fiscale dei rendimenti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, 13 marzo 2024 – Al via il dibattito sulle agevolazioni fiscali per la previdenza complementare: nei prossimi giorni sul tavolo del governo arriverà una proposta di revisione che spingerà gli addetti ai lavori a discutere sul possibile passaggio dall'attuale tassazione deideipensioni a un modello alternativo basato sull'esenzione parziale o totale.

I tre modi consigliati dal Inps per aumentare la pensione:

Legge Mercati in “Gazzetta”, in vigore dal 27 marzo - Educazione finanziaria nelle scuole: In 27 articoli la norma mira a rendere più attraente il mercato finanziario, favorire la quotazione delle Pmi e introdurre l’educazione finanziaria nelle scuole. Viene attribuita poi una delega all’es ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Come leggere la Certificazione Unica 2024 (CU): Certificazione Unica 2024 (ex Cud), guida per il lavoratore dipendente: ecco come leggerla correttamente per avere informazioni su stipendio, contributi, Tfr e capienza Irpef.money