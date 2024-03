Follia per strada | prova a investire l’ex compagna e poi la aggredisce selvaggiamente Salvata da un carabiniere in pensione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Benché si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare le persone sulla violenza contro le donne, c’è ancora tanto lavoro da fare e solo per puro caso non si è verificato l’ennesimo femminicidio a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove un uomo ha prima cercato dila sua exe poi l’ha aggreditacon calci e pugni. L’aggressione La folle aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un palazzo e il protagonista è un uomo 49enne. Lo scenario è sempre lo stesso: la sua, una donna 40enne, aveva deciso di chiudere la relazione, ma lui non accettava la sua decisione. E così con la sua auto è piombato a folle velocità nell’area pedonale di viale Aurelio Saffi con l’obiettivo dila sua ex. ...