FNSI | preoccupati per l' assedio giudiziario alla giornalista Mastrogiovanni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - La mafia di Casarano, in provincia di Lecce, esegue omicidi e attentati ma è la cronista pugliese Marilù, a processo, a dover dimostrare che la mafia esiste Lecce, 13 marzo 2024.Dopo l'ennesimo omicidio di mafia a Casarano (Le) in un parco giochi in pieno centro, tutto il Salento ha reagitomorsa della sacra corona unita con una grande marcia per la legalità organizzata dal sindaco Ottavio De Nuzzo. Lo stesso che, insieme al suo predecessore e altri ex assessori, sta infliggendo un vero e proprio calvariopugliese Marilùprofessionista, direttrice del giornale d'inchiesta www.iltaccoditalia.info. La colpa di? Aver fiutato sin dal 2004 la nascita e ...