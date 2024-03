Fiumicino | revocata l’ordinanza di chiusura della scuola Grassi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – “Attraverso apposito Decreto Sindacale si comunica la revoca dell’ ordinanza sindacale n. 11, emessa in data odierna (leggi qui), che disponeva ladell’Istituto comprensivo G.B., per tutta la giornata di giovedì 14/03/2024 a causa dell’interruzione di energia elettrica”. Lo fa sapere il Comune di. “Da informazioni acquisite successivamente, è emerso che l’interruzione dell’energia sarà eventuale, e comunque circoscritta in un arco temporale ridotto, tale da non compromettere in maniera significativa lo svolgimento delle attività scolastiche. Pertanto, non sussistono gli elementi di urgenza per disporre ladell’Istituto comprensivo G.B., sede di viaScafa n.75 che rimarrà aperto”. ilfaroonline.it è ...