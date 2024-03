Fiumicino | il Ponte 2 Giugno si illumina di lilla per la Giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Venerdì 15 marzo, in occasione dellaper lacontro idel Comportamento Alimentare, il Comune dha aderito all’iniziativa promossa da ANCI e NEVER GIVE UP ONLUS, per sostenere la Campagna NEVER GIVE UP . L’Amministrazione, al fine di rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani, illuminerà, di colore, il. “I, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della pandemia. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi ...