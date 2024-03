Fisco | Schlein | Meloni su tasse? Cercano uno slogan ogni giorno…

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (askanews) – “Sa cosa è bellissimo? Una sanità pubblica che possa curare le persone a prescindere dal portafoglio, una scuola pubblica che garantisca un’istruzione di qualità per tutte le bambine e i bambini d’Italia. Sono cose bellissime”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyin conferenza stampa, commentando le dichiarazioni di Giorgiasulle. “Capisco – ha aggiunto – che questo governo impegnato a trovaregiorno si dimentichi quali sono le esigenze delle persone. Ma il punto vero è che quello che è orrendo sono i tagli alla sanità pubblica, al Tpl, alle pensioni, al welfare… Questo aumenta le diseguaglianze in questo paese”. Al contrario, ha concluso la leader Pd, “li abbiamo visti più timidi sugli extraprofitti. Se mi consentite una battuta: anno ...

