Fisco | ora l’obiettivo è il ceto medio La nuova road map del governo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sfoltiti i primi rami secchi, ora è tempo di andare al cuore del problema. Dopo dieci decreti legislativi per la messa a terra della riforma fiscale, ildi Giorgia Meloni è pronto a giocare la partita più complessa e delicata al tempo stesso: la revisione dell’imposizione fiscale sul, spina dorsale dell’intera economia. Finora l’esecutivo, per mano del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, architetto della riforma, ha lavorato soprattutto sul versante della riscossione, del meccanismo sanzionatorio e delle Partite Iva. Certo, il riassetto degli scaglioni Irpef (23% per i redditi fino a 28 mila euro, 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila e 43% per i redditi che superano tale soglia), è stato un primo assaggio, se non altro perché il grosso dell’Irpef (13 italiani su 100 pagano il 60% ...