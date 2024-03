Fisco | Misiani | ' brutta riforma | cristallizza disuguaglianze'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La premier Meloni non dirà mai che le tasse sono bellissime. Ma in compenso la suafiscale è decisamente. Al di là della consueta dose di retorica e propaganda sulla 'attesa da cinquant'anni' e ilche 'deve chiedere il giusto' usando 'il criterio del buon padre di famiglia', la verità è che sulla montagna delle promesse del governo ha partorito, decreto dopo decreto, un pessimo topolino". Lo dice il senatore Antonio, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd. "Da una parte - prosegue-quasi tutti gli interventi di ridisegno delle principali imposte, dall'accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF alla deduzione maggiorata Ires sul costo del lavoro, finanziati solo per il ...