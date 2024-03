Fisco | Gasparri Fi | ' non siamo tagliagole fiscali | vogliamo prelievo giusto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi un giornale che è passato da un milione a 70mila copie, invece di riflettere sui dati catastrofici delle proprie vendite solo parzialmente integrati dagli abbonamenti online, tanto che pare lo vogliano vendere dopo che De Benedetti se lo era fatto togliere dai parenti, attacca la nostra riforma fiscale. Ma quel giornale non sa che l'anno scorso abbiamo avuto 24 miliardi di recupero dell'evasione fiscale. Il nostro non vuole essere un governo diche si paghi ile che, per esempio, paghino i giganti della rete, come Amazon e Google. Per questo abbiamo introdotto anche la Global minimun tax". Lo ha detto intervenendo in Aula nel corso delle comunicazioni del ministro Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr, il presidente dei senatori di Forza ...