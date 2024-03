Firenze | strattona il figlioletto e gli provoca fratture | “Ero stressato” Condannato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Avevato e percosso il figlio neonato, perché disturbato dal suo pianto. Ed era arrivato fino a causareal piccolo. Un fiorentino di 32 anni, imputato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è statocon rito in abbreviato dal gup del tribunale di, Agnese Di Girolamo, a 4 anni di reclusione e a versare una provvisionale di complessivi 20 mila euro alla madre e al curatore del figlio costituitisi parte civile rispettivamente con gli avvocati Gianni Lopez e Cristina Moschini. La pm Beatrice Giunti aveva chiesto una condanna a 6 anni. Il 32 enne, un corriere, nel frattempo, ha seguito una terapia anche presso il Centro ascolto uomini maltrattanti per curare gli attacchi di ira, impegno a curarsi che potrebbe aver influito sulla ...