Firenze | dopo aver cenato al sushi scappano lanciandosi dal terrazzo per non pagare il conto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024senzailarrivando addirittura a lanciarsi da un terrazzino. Le forze dell’ordine stanno cercando tre individui che ieri sera, domenica 10 marzo, aavrebbero evitato di saldare ilconsumato un pasto presso un ristorante cinese situato in piazza Annigoni, nel quartiere di Sant’Ambrogio. Dalle prime ricostruzioni per eludere il loro inseguimento, i tre avrebbero saltato da un balcone al primo piano del locale, atterrando sul tetto di un magazzino vicino e causandone danni. I responsabili adesso rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta. Immagine di repertorio.