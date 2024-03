Fiorentina Maccabi | Italiano | «Sarà una battaglia Nico? Sta bene»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Vincenzo, allenatore della, ha parlato della sfida contro l’Atalanta e di altri temi legati al mondo Viola Intervistato da Sky Sport, Vincenzoha parlato dell’imminente gara di Firenze con il, delle condizioni diGonzalez e della quesitone rigori. Ecco le parole del tecdella. ROMA – «Abbiamo archiviato tutto, per forza. Domani abbiamo un altro impegno importante dove dobbiamo arrivare, le prestazioni ci sono, dobbiamo capire dove si sbaglia e in alcune occasioni potevamo ottenere di più. Non pensiamo più alla Roma, domani ci aspetta un’altra».GONZALEZ – «Ha chiesto lui il cambio, aveva avuto delle sensazioni non belle ed è stato ...

La Fiorentina, dopo il buon risultato conquistato nella gara di andata in Ungheria, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Maccabi Haifa nel match valevole per gli ottavi di finale di ... (sportface)

Alla vigilia di quattro impegni delicati tra campionato e Coppa Italia (Milan, Juventus e doppio confronto con Atalanta) e reduce dal 2-2 interno con la Roma, la Fiorentina cerca il pass per i ... (today)

“Sto vivendo un buon momento, ho lavorato per questo anche quando le cose non stavano andando come adesso. Spero di continuare così, ben vengano i gol. Cercheremo di avere un approccio feroce avendo ... (sportface)

FIRENZE - Il sindaco Nardella: "Conference League Spero vada tutto bene per la sicurezza": Sul rafforzamento delle misure di sicurezza in vista di Fiorentina-Maccabi Haifa di domani di Conference League "dobbiamo augurarci che vada tutto bene, purtroppo i disagi per i cittadini ed i tifosi ...napolimagazine

Fiorentina, Italiano: 'Il pari con la Roma come una sconfitta. Il mio futuro Il club sa cosa penso': Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference.calciomercato

NARDELLA, Mi auguro vinca lo sport, i disagi di domani..: A poco più di ventiquattro ore da Fiorentina-Maccabi Haifa, match valido per gli ottavi di Conference ad alto rischio per tutte le connotazioni che la visita della squadra israeliana a ...firenzeviola