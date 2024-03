Fiorentina | Italiano sulle condizioni di Gonzalez e Arthur

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) –a caccia della qualificazione ai quarti di finale di Conference League, domani la sfida di ritorno al Franchi dopo la vittoria per 4-3 all’andata contro il Maccabi Haifa. Vincenzo, allenatore viola, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “ha chiesto il cambio contro la Roma, aveva sensazioni non belle. Giocando ogni due o tre giorni è stato giusto sostituirlo. Nico ora sta bene e ha recuperato.arrivava da questa brutta distorsione alla caviglia e pian pianino sta migliorando. Non era al 100% nell’ultima partita, sta crescendo di condizione. La caviglia sta meglio ed è a disposizione anche lui. Chi calcia il prossimo rigore? Oggi ci siamo allenati per aggiustare questa nostra mancanza. Abbiamo ...