Fiorentina | Italiano | La società sa le mie idee per il futuro Maccabi? Vogliamo arrivare in fondo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 - Vincenzoparla alla vigilia della sfida contro ilHaifa, gara valida per il ritorno degli Ottavi di Conference League: “Il concetto è chiaro. Loro cercheranno di andare forte per ribaltare il risultato dell’andata, noi dobbiamo farci trovare pronti. Secondo me l’avversario è di valore, con grande merito siamo riusciti a ribaltare il risultato e vincere all’andata, però non è ancora chiusa. Primo round a noi ma partita ancora aperta, abbiamo questo piccolo vantaggio da sfruttare, sapendo che quando l’avversario prepara le partite con un solo obiettivo, quello di vincere, devi farti trovare pronto. Su questo credo che la squadra abbia acquisito esperienza, soprattutto per quanto riguarda l’approccio che non sbaglieremo”.Quanto vi ha dato il percorso dello scorso anno? Sono convinto che il percorso fatto lo scorso ...