Fiorentina, concorrenza al Milan per Fernandez del Boca Juniors: la situazione: La Fiorentina potrebbe cambiare pelle al termine della stagione. Il centrocampista brasiliano Arthur ha fatto bene grazie al lavoro di Italiano e alla fiducia della.calciomercato

Le prestazioni non bastano più: Juric può solo vincere per sperare ancora nell’Europa: E i risultati, in questo senso, parlano chiaro: tra Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli sono arrivati due pareggi ... considerando anche il periodo non proprio brillante della concorrenza: è vero che ...torinogranata

Solo sei squadre in corsa su tre fronti: c’è anche l’Atalanta: A metà marzo, solo sei squadre nei top campionati europei possono vantare di essere ancora in corsa su tre fronti e tra queste spicca l’ Atalanta. La squadra nerazzurra, al sesto posto in Serie A, ...calcioatalanta