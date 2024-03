FIOM-FIM-UILM | morte sul lavoro alla Laminazione Sottile | domani 4 ore di sciopero

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) San Marco Evangelista. Ieri sera un giovanissimo lavoratore, Giuseppe Borrelli di anni 25, è rimasto schiacciato da un macchinario per cause ancora in via di accertamento. Il lavoratore aveva un contratto di staff leasing con l’agenzia Gi Group, ed era impiegato da alcuni anni nello stabilimento dellaa S. Marco Evangelista. Per-FIM-è inaccettabile la frequenza con cui si ripetono le morti sul, la Campania è una delle principali regioni in cui si verificano incidenti mortali. Le organizzazioni sindacali auspicano che le autorità competenti facciano velocemente chiarezza su quanto accaduto, queste morti non sono delle tragiche fatalità, ma conseguenze di un sistema profondamente sbagliato, anteponendo il profitto al valore della vita. Il sindacato ribadisce con ...