Fiere | Railz Eurolls | ' Creiamo nuovo modello italiano' Galassi Eidos | ' Penalizzati i piccoli' Tecnest Pettarin | ' Utili in epoca di transizione verso Industria 5 0'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - Udine, 13 marzo 2024 - Rivedere il ruolo dellein Italia. Non si placa la corsa alle strategie per la competitività di, il colosso della metalmeccanica friulana, conferma il buon esito della recente partecipazione al MecSpe (fiera internazionale per la manifattura) di Bologna, in Emilia. Renato, presidente di: 'Si potrebbe creare undel fare le. Qualsiasi fiera, di ogni settore, dovrebbe avere un sigillo di 'italianità' che parta dal cibo che si trova in fiera, per tutti i partecipanti, fino ad una vetrina delle nostre bellezze turistiche. Per qualsiasi fiera, di settore o meno, dovremmo e potremmo presentarci al meglio. Questo vogliono i potatori di interesse stranieri: fare affari, ma capire con che ...