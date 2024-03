Fiamme Gialle ospiti alla Badia . Una visita alla scoperta dei tesori di una delle chiese più antiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una rappresentanzaguidata dal colonnello Gianluca Dinoi, capo di stato maggiore del Comando Regionale, assieme ad una delegazione della Associazione d’Arma presieduta dal luogotenente Maurizio Crudo, si è recata inFiorentina, in via del Proconsolo. Accompagnato dal cappellano militare, don Massimo Ammazzini, il gruppo è stato accolto dal priore, padre Antoine Emmanuel, e dguida della, Carla Aiello, che hanno contribuito in maniera determinantesplendida riuscita della mattinata.