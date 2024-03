Festival Filosofico del Sannio | venerdì ‘lectio Magistralis’ di Telmo Pievani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdi 15 Marzo 2024, alle ore 15,00, si terrà il quinto appuntamento del 10°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio Magistralis sarà affidata al Prof.che relazionerà sul tema “L’evoluzione del linguaggio umano: una storia ancora da scrivere”- Benché sia una delle caratteristiche più rilevanti dell’umanità, ancora molto resta da comprendere su come si sia evoluto il linguaggio articolato. Quasi certamente, altre specie umane recenti, come Neanderthal, possedevano un linguaggio sintatticamente complesso. Tuttavia, alcune manifestazioni di un’intelligenza detta simbolica (pitture rupestri, sepolture rituali, incisioni, etc.) compaiono in modo sistematico solo in Homo sapiens e ...