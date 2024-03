Festa del Cioccolato Artigianale | fine settimana dolcissimo in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Formia, nota per il suo fascino marinaro, si prepara a ospitare un evento che promette di sedurre il palato di cittadini e turisti: ladel. Tra venerdì 15 e domenica 17 marzo, Piazza Aldo Moro si trasformerà nel punto di incontro per gli amanti delitaliano, una vera eccellenza riconosciuta in tutta Europa. Grazie all’impegno del Comune di Formia e all’organizzazione dell’Associazione Minerva, questo appuntamento dolce intende offrire un’esperienza unica, valorizzando la cultura e la tradizione deldi qualità. La manizione fa parte del Tour delle Feste delNazionali della “Choco Amore”, un circuito che da oltre un decennio celebra il ...