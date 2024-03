Ferruccio Casamonica è morto per un malore nel carcere di Lecce

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – E'per un. Il decesso del 72enne, esponente della omonima famiglia romana, ieri sera neldi, dove era detenuto per una condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all'usura. Era ricoverato in infermeria. Non stava bene da qualche tempo