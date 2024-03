Ferruccio Casamonica è morto nel carcere di Lecce | era stato condannato a 25 anni per mafia

Ferruccio Casamonica, morto in carcere a Lecce il boss della Romanina: era stato condannato a 25 anni per mafia: È morto ieri nella casa circondariale di Lecce Ferruccio Casamonica, considerato al vertice del clan che aveva la sua base logistica alla Romanina e condannato lo scorso 29 dicembre ...ilmattino

Casamonica, il boss Ferruccio morto in carcere a Lecce. Nel 2023 condannato a Roma a 25 anni per mafia: L'avvocato del 73enne, gravemente malato, aveva richiesto al tribunale di sorveglianza il trasferimento ai domiciliari. Il decesso si è verificato alla vigilia della decisione finale, dopo che la doma ...roma.corriere

Ferruccio Casamonica è morto in carcere a Lecce. Era stato condannato a 25 anni per mafia: Il boss della Romanina si trovava in carcere dal maggio 2019 per una condanna definitiva per usura. Un anno dopo (giugno 2020) la custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "Noi proteggiamo Roma" ...romatoday