Ferrara | gira di notte a 103 anni con patente scaduta e senza assicurazione | multata

(Di mercoledì 13 marzo 2024)da duenon rinnovata: è questa la situazione davanti alla quale si sono trovate le forze dell’ordine a Bondeno, in provincia di, dove una donna di 103va in pienaper andare a far visita a degli amici. L’anziana, nata nel 1920, dopo la segnalazione di un cittadino, è stata fermata all’una didi lunedì 11 marzo dai carabinieri, che hanno subito notato il suo stato di disorientamento. La donna è stata, poi,e riaccompagnata a casa, mentre l’auto è stata portata via da un carro attrezzi.