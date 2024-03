Fentanyl | la “droga degli zombie” fa paura anche in Italia | che cos’è

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Corpi riversi a terra, andatura lenta, strascicata, difficoltà o impossibilità nei movimenti… sembra lo scenario di un film apocalittico ma non lo è… il, chiamato “”, è una nuova potentissima sostanza stupefacente che in America, ma non solo, si sta diffondendo sempre di più facendo scattare l’allarme: negli Stati Uniti sta dilagando come un’epidemia provocando una media di 180 morti al giorno. Numeri che fanno, come fannogli effetti,mortali, di questa sostanza e il fatto che talepossa aver varcatoi nostri confini. L’ha, quindi, deciso di correre ai ripari in maniera preventiva con la presentazione del “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso ...