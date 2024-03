Fentanyl in Italia | piano del governo su droga degli zombie per prevenire emergenza | Interesse della ' Ndrangheta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Scoppia l'allarmein. La "" che arriva dagli Usa ha mercato anche nel nostro Paese, come affermato dal sottosegretario Mantovano, e per questo ilha varato und': "Innon c'è un'ma c'è negli Usa e non essendoci fronti

Prevede misure di prevenzione e contrasto per prevenire un'emergenza come quella che sta colpendo gli Stati Uniti. Strutture sanitarie, comunità terapeutiche e forze dell'ordine saranno dotate di ... (wired)

Fentany, così fermeremo la nuova droga: il governo vara un piano: Bastano tre milligrammi per uccidere una persona o renderla uno zombie. Un mostro che cammina. Già di per sé, senza le alterazioni ...iltempo

Droga: meno eroina e cocaina dall’Asia, il boom delle sostanze sintetiche: ROMA. Come trasformare in business lo stop alla produzione di oppio da parte di Pakistan e Afghanistan che mette in crisi la produzione di cocaina ed eroina. ‘Ndrine&C. non ci hanno messo molto a capi ...ilsecoloxix

Nessuna emergenza in Italia ma il governo adotta il Piano di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl: E' stato presentato nelle scorse a palazzo Chigi il “Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici”, un ...settenews