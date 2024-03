Fentanyl | il governo vara un piano contro la sua diffusione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il, un oppioide sintetico che ha il potere di uccidere con una quantità inferiore a tre milligrammi, è diventato una minaccia crescente per la salute pubblica. Con una potenza almeno 30 volte superiore all’eroina e 50 volte alla morfina, questo composto è stato oggetto di crescente preoccupazione da parte delitaliano, che ha deciso di agire per proteggere i cittadini, in particolare i giovani, da questa sostanza letale. A Palazzo Chigi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presentato ilnazionale di prevenzionel’uso improprio die altri oppioidi sintetici. Durante l’annuncio, Mantovano ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando che il, se usato al di fuori dei circuiti sanitari, può non ...

Bastano tre milligrammi per uccidere una persona o renderla uno zombie. Un mostro che cammina. Già di per sé, senza le alterazioni prodotte nei laboratori della criminalità organizzata, il Fentanyl è ... (iltempo)

Scoppia l'allarme Fentanyl in Italia . La "droga degli zombie" che arriva dagli Usa ha mercato anche nel nostro Paese, come affermato dal sottosegretario Mantovano, e per questo il governo ha varato ... (ilgiornaleditalia)

Le regole del mercato valgono in ogni ambito. Anche, purtroppo, in quello della droga : l’incrocio tra domanda e offerta è sempre pronto a sviluppare nuove tendenze e prodotti da offrire, ma non ... (thesocialpost)

Cibersicurezza, Mantovano: pene più severe per chi viola le banche dati: Dall’allarme per la droga che arriva dagli Usa, il Fentanyl, all’allarme per la diffusione in Italia di attacchi informatici che costringono l’Agenzia per la cibersicurezza a un superlavoro. Il ...italiaoggi

Il piano dell'Italia contro il Fentanyl ha un solo problema: le coperture: La strategia del governo per prevenire l'uso improprio della droga degli zombie ha molti pregi, ma manca qualsiasi riferimento alla dotazione finanziaria: senza è solo marketing politico ...ilfoglio

QUARTA PARETE | L’emergenza Fentanyl e la ‘ndrangheta. «Finalmente il governo parla di prevenzione» – VIDEO: Paride Leporace: «Attenzione al dark web e alle parole di Gratteri, ma è sbagliato attaccare la trap e il rap» ...corrieredellacalabria