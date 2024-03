Fentanyl cos' è | a cosa serve | effetti della droga degli Zombie che spopola negli Usa e in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un nuovo allarme sta per arrivare dal variegato mondo delle sostanze stupefacenti, ed è il. Si tratta di una sostanza che viene utilizzata prevalentemente in ospedale come anestetico e nella terapia del dolore, ma essendo un farmaco oppiaceo sta diventando una nuova, potentissima,, so