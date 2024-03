Fedez torna in Rai | presto a ‘Belve’ da Francesca Fagnani

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il rapper sceglie il programma di Rai2 per raccontarsi tra sentimenti e affari dopo il 'no' dell'autunno scorsosarà ospite a 'Belve' di. L'indiscrezione, anticipata dal settimanale 'Oggi', viene confermata all'Adnkronos da ambienti Rai. La tv di Stato, lo scorso autunno, aveva bloccato l'ospitata del rapper milanese dalla, aveva spiegato l'Ad

Sui social Chiara Ferragni si è lasciata andare a uno sfogo dove non ha nascosto le lacrime : "Periodo doloroso, non è giusto fingere" L'articolo Chiara Ferragni torna a parlare della crisi con Fedez ... (novella2000)

Chiara Ferragni, l’ultimo sfogo: “È un periodo veramente pesante”. E intanto copia le tattiche di Belen: Insomma, adesso che è tornata dall’America (c’era andata per lavoro), Chiara ... Chiara Ferragni si era resa così vulnerabile davanti al popolo della rete. Perché da quando Fedez se ne è andato – e ...libero

Il video di Chiara Ferragni che piange su Instagram per Fedez: "Periodo di m**** e doloroso privatamente": Chiara Ferragni non si nasconde e in un video su Instagram, quasi in lacrime e commossa, parla della situazione con Fedez ...notizie.virgilio

Fedez a Belve: “Racconterà la fine della storia con Chiara Ferragni”: Fedez a Belve: Oggi ha lanciato un'indiscrezione secondo cui il rapper sarebbe tra gli ospiti della nuova stagione del programma della Fagnani ...rumors