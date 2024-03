Federico Fashion Style torna in TV con Il salone delle celebrità | quando inizia e dove guardarlo

Una parata di Celebrities per il ritorno su REAL TIME di Federico Fashion Style con “Il salone delle Celebrità” (in onda dal 6 aprile alle 16:50), la versione VIP del seguitissimo programma “Il ... (ilgiornaleditalia)

Una parata di Celebrities per il ritorno su REAL TIME di Federico Fashion Style con “Il salone delle Celebrità” (in onda dal 6 aprile alle 16:50), la versione VIP del seguitissimo programma “Il ... (ilgiornaleditalia)

Torna in tv. Il parrucchiere più amato di tutti saluta i fan al party per festeggiare “Il salone delle Celebrità”, in onda dal 6 aprile alle 16:50. Si tratta della versione VIP del seguitissimo ... (liberoquotidiano)