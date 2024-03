Fc Bari calcio 1908 | chiesta l’assoluzione per Paparesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Procura diha chiestoper Gianluca. L’ex arbitro diè accusato di bancarotta fraudolenta in merito al fallimento della Fcdi cui è stato presidente e amministratore unico dal 2014 al 2016, dichiarato a gennaio 2019. Secondo quanto riporta l’Ansa gli inquirenti contestavano il mancato pagamento di imposte e tributi per 1,5 milioni di euro e di aver indicato nel bilancio del 30 giugno 2015, un patrimonio netto di oltre 500mila euro “superiore a quello effettivo” pari a -1,5 milioni.ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. L'articoloWeb.

