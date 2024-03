Fantasmi sotto i portici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Iesistono edi Bologna se ne incontrano parecchi. Alcuni di loro, lunedì scorso, hanno contestato il vicesindaco Emily Clancy durante la commemorazione di Francesco Lorusso, studente, militante di Lotta continua, ucciso da un carabiniere in via Mascarella l'11 marzo 1977. Quel giorno il movimento studentesco di cui Lorusso faceva parte tentò di impedire con la forza un convegno di Cl. Ne scaturirono scontri feroci, prima tra le due fazioni, poi con le forze dell'ordine. Il carabiniere che sparò e uccise Lorusso fu arrestato, processato e infine assolto perché i giudici di Bologna considerarono legittimo, in quelle circostanze, il suo operato. E torniamo alla commemorazione. Emily Clancy, l'esponente della giunta Lepore più vicina a collettivi e centri sociali, aveva partecipato allo stesso evento nel 2023, e ...