Fano I tifosi | Niente processi | rialziamoci

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’Alma Juventusriprende la preparazione in vista della gara contro la rima della classe, e lo farà dopo il tour de foce con la settimana tipo. Francesco Panaronissimo granata e membro del direttivo del club ‘Forza Alma’ invita tutti allo stadio per la delicata gara contro la capolista: "Domenica al Mancini arriva la capolista Campobasso. Un vero e proprio testacoda, dove però l’Alma è davvero chiamata a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Ma non solo i giocatori. Tutti. Giocatori, dirigenti,. Lache vuole bene all’Alma domenica deve essere al Mancini. Come tifoso appartenente al consiglio direttivo del club Forza Alma invito caldamente tutti a rendersi protagonisti domenica di una giornata di calore e passione verso i colori granata. Non è il momento di recriminare su ciò che speravamo ...

Chi vince il campionato a fine stagione? Per molti l'Inter, che si è aggiudicata il titolo di campione di inverno dopo la polemicissima vittoria sul Verona al Meazza. Ma anche per la maggior parte ... (liberoquotidiano)

“Il passaggio del turno? Ci porteremo dietro la soddisfazione di aver passato il turno in una partita molto difficile, ma avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi e le ripartenze. Non è stato ... (liberoquotidiano)

L’OmiFer Palmi piega anche San Giustino e si gode la Coppa Italia con i tifosi: Finisce 3-2 una gara densa di emozioni terminata col giro di campo con il trofeo vinto la settimana scorsa a Fano, in Coppa Italia ...inquietonotizie

Pallavolo A3 maschile – Palmi festeggia con i suoi tifosi il trionfo in Coppa Italia nel giorno del big-match con San Giustino: (Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia di categoria nel primo week–end di marzo in terra marchigiana dopo il 3-1 finale rifilato ai padroni di casa della ...ivolleymagazine

Jesina, altro striscione dei tifosi contro la società – FOTO: Altro giro, altre parole non al miele per i tifosi della Jesina. Nuovo striscione apparso in città nella notte del 1 Marzo, appeso dal gruppo “Eppure il vento soffia ancora”. Prosegue la contestazione ...youtvrs