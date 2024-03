Fa la voce grossa l’iPhone 15 su Amazon | prezzo in discesa oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Se state pensando di acquistare un nuovo iPhone, sicuramente non si può lasciare in secondo piano l’offerta odierna diper quanto riguarda15 azzurro da 128GB di memoria interna. Parliamo dell’ultimo top di gamma ideato dall’azienda di Cupertino e che può essere acquistato già ad unscontato sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta odierna si può notare come sia stato applicato uno sconto del 18% sulda listino di 979 euro, arrivando quindi alla cifra attuale di 799,90 euro. Un bel risparmio che sicuramente potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sul da farsi. Ricomincia a fare la15 su: aggiornamenti sulin...