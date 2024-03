Fa la spesa al supermercato in America | Ecco quanto ho speso in California per una settimana e mezza

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fa laaline riprende l'avventura sui social, lasciando tutti senza fiato: per uno shopping culinario destinato a coprire unae mezzo, spende una cifra immensa. Contraddistinta da innumerevoli attrazioni, mega palazzi e angoli unici, talmente tanti da poter scrivere una vera e propria enciclopedia, l'è una meta ambita da molti, sia per una semplice vacanza, ma anche per iniziare una nuova vita. Concentrato di fascino, gli Usa sono contraddistinti da culture differenti e peculiarità suggestive, rappresentando un luogo immenso e variegato. Tra i tanti elementi distintivi dell', spiccano i suoi mastodontici supermercati, conosciuti per le loro dimensioni extra large. C'è chi sogna di averne di simili anche in Italia, chi invece è ...