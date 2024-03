Ex Ilva | Siracusano Fi | ' bene ok Parlamento | felice per intervento su Termini Imerese'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto cosiddetto ex, che dunque diventa a tutti gli effetti legge dello Stato. Il provvedimento contiene una serie di interventi a favore delle aziende creditrici dell'indotto ex: si va delle misure per agevolare l'accesso al Fondo di garanzia Pmi alle disposizioni per contenere i tassi di interesse sui finanziamenti". Così Matilde, sottosegretario ai Rapporti con ile deputata siciliana di Forza Italia. "Ma questa norma mi sta particolarmente a cuore perché al suo interno contiene anche la proroga, fino a dicembre 2024, dell'indennità concessa ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa del territorio siciliano di, che non hanno più diritto ...