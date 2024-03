Eventi a Bologna di mercoledì 13 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13- Siete a corto di idee su come trascorrere la giornata sotto le Due Torri? Ecco quali sono gli appuntamenti da non poter perdere. Alle 18.30, in Salaborsa, Luca Baccolini e Pierfrancesco Pacoda incontrano il cantautore Giovanni Truppi. Ancora alle 18.30, alla Coop Ambasciatori, Romano Danielli presenta il suo libro Segreti e bugie di burattini e burattinai bolognesi, in compagnia di Giampaolo Borghi e Grazia Punginelli. Alle 20.30, Luca Fanfoni porta il suo violino nella Sala Prof Marco Biagi. Sempre alle 20.30, l’Oratorio San Filippo Neri ospita Davide Enia per la prima lettura pubblica di Roberto Baggio. Alle 21, Gio Evan è al Duse con il tour Fragile/Inossidabile.