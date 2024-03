Europa League | Slavia Praga-Milan | probabili formazioni | orari e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(Repubblica Ceca), 13 marzo 2024 – Ilprova almeno per qualche ora a mettere da parte la bufera extracalcistica che ha coinvolto il club in questi ultimi giorni e a concentrarsi esclusivamente sul campo: domani alle 18.45 (match in diretta su DAZN e Sky Sport Uno), i rossoneri andranno a far visita alloper disputare il ritorno degli ottavi di finale di. Si parte dal 4-2 ottenuto dai rossoneri a San Siro una settimana fa ma il mantra, come sottolineato in conferenza stampa da mister Stefano Pioli è “vietato abbassare la guardia”: “Non c’è assolutamente il rischio di sottovalutare l’impegno. Sappiamo di esserci presi un discreto margine di vantaggio ma la qualificazione è ancora da raggiungere e andrà conquistata con una prestazione fatta di ...