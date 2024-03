Europa | Apple cambierà per sempre il modo di pubblicare app su iPhone

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Inda adeguarsi ulteriormete alle norme del Digital Markets Act nell’Unione Europea,ha annunciato piani per consentire agli sviluppatori di distribuire le loro app iOS tramite siti web. La funzionalità, prevista per un aggiornamento software “entro la prossima primavera”, offre ai developer un metodo alternativo per raggiungere i mercati dell’UE, bypassando l’App Store tradizionale, a condizione di aderire alle rigide regole imposte da. Tuttavia, l’apertura di iOS a un maggior numero di app di terze parti non significa che la distribuzione tramite siti web sarà priva di restrizioni.ha chiarito che le applicazioni distribuite in questodovranno soddisfare i requisiti per garantire l’integrità della piattaforma, simili a tutte le app iOS. Inoltre, queste ...

