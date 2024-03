Euro 2024 | José Mourinho testimonial della collezione di carte collezionabili Match Attax

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024)è stato scelto come global ambassadorprimaufficiale diTopps UEFA, messe in commercio a circa tre mesi daglipei. Nello spot per presentare le, lo Special One si è dato ad una particolare lettura dei tarocchi con lee l’ha fatto col suo inconfondibile spirito, regalando frasi ad effetto come ‘Nel calcio, non è mai solo un gioco‘. Durante questa lettura di tarocchi,ha predetto il futuro a un dipendenteTopps, leggendo le(tra quelle comparse spiccano Zinedine ...