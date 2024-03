Estorsione con un video hard | ex avvocato patteggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fabriano (Ancona), 13 marzo 2024 – Un sessantenne exhato una pena di 2 anni e 8 mesi per il reato diin concorso. La vicenda – come riporta il Corriere Adriatico – risale a qualche mese fa. L’exera a processo assieme a due donne straniere che – secondo l’accusa – avrebbero teso una trappola a un cinquantenne, filmandolo in situazioni intime e minacciando poi di diffondere le immagini a meno che l’uomo non avesse acconsentito di pagare 2mila euro al terzetto. La prima conclusione della vicenda è arrivata con la decisione dell’ex– che nel frattempo non è più iscritto all’Ordine – dire 2 anni e 8 mesi e pagare una multa da 800 euro. Secondo le nuove normative, l’uomo non finirà in carcere ma la pena verrà trasformata in lavori ...