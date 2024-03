Esposto all’amianto per 40 anni | ha diritto a prepensionamento e a rivalutazione Inps condannata

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il sottufficiale di macchina della Marina Mercantile e di Costa Armatori Raffaele Raia, nato e residente a Torre del Greco, edper oltre 40, dal 1961 al 2003, haale alladella pensione. A stabilirlo, secondo quanto rende noto l’Osservatorio Nazionale Amianto, è il Tribunale di Torre Annunziata che ha condannato l’a concedere al lavoratore i benefici spettanti con una maggiorazione della pensione di 500 euro mensili, oltre a unae liquidazione per gli ultimi 10. Raia nel 2019 si è ammalato di “ispessimenti pleurici”, patologia asbesto correlata accertata dall’Inail, era statoa fibre e polveri di amianto sia durante le ...

A distanza di anni, Giancarlo Musilli , ex macchinista di ATAC , vince la causa contro l’INPS in quanto vittima dell’amianto. La Corte di Appello di Roma ha emesso una sentenza senza precedenti ... (ilcorrieredellacitta)

