ESCLUSIVA – Mauro Nespoli | “A Rio volevo ritirarmi | ora sogno di chiudere a Brisbane 2032”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una passione nata per caso, successi, momenti difficili e ritorni:, azzurro del tiro con l’arco e del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, non si è fatto mancare nulla in carriera ed ora non vuole smettere di sognare. “Ho iniziato a tirare con l’arco nell’agosto del ‘97 per puro caso. Mi trovavo in vacanza all’Aprica e dietro all’hotel in cui alloggiavo con i miei genitori era stato allestito un campo dalla società locale e c’era la possibilità di provare questa disciplina. Ho stressato mia madre finché ha ceduto, perché era un po’ preoccupata dall’idea che l’arco fosse un’arma, che potesse non essere in sicurezza. È stato un vero e proprio amore a prima vista e fortunatamente ho scoperto, rientrati dalle vacanze, che a Voghera c’erano gli Arceri Voghera e Luciano Malovini, atleta della Nazionale paralimpica, era a disposizione come ...