2024-01-12 19:02:20 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EIl Cádiz CF è consapevole della posta in gioco questo fine settimana, e soprattutto il suo allenatore, nella sfida contro il Valencia ... (justcalcio)

Erg delude il mercato, ebitda 2024 inferiore alle attese: Il mercato è rimasto dalle prospettive di Erg sul 2024, gli analisti si aspettavano di più. "La previsione sull'Ebitda di 550 milioni di euro è notevolmente inferiore ai precedenti 600 milioni di euro ...ansa

Erg scivola dopo i conti, analisti delusi dai target per il 2024: Per Banca Akros l’Ebitda, indicato tra i 520-580 milioni, è «notevolmente inferiore rispetto alle stime precedenti» dei broker ...ilsole24ore

Borsa: avvio in cauto rialzo, a Milano (+0,1%) tonfo di Erg dopo i conti: In rialzo il petrolio e il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Dopo aver superato con slancio il test dell’inflazione americana, le Borse europee aprono in lieve rialzo. A Piazza Aff ...ildolomiti