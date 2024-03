Equitazione | Campionati Italiani salto a ostacoli 2024 | il primo passo verso il Piazza di Siena

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La stagione equestre, in particolare quella nazionale e internazionale del, entra sempre più nel vivo in questoche culminerà nelle Olimpiadi estive di Parigi, dove si assegneranno le medaglie individuali e le medaglie a squadre. Ma per arrivare alla capitale transalpina bisognerà passare prima da numerose tappe intermedie. A questo proposito, la FISE ha reso note le date dei, che si terranno dal 18 al 21 aprile presso il Centro Ippico Le Siepi di Cervia (Ravenna). L’evento – fa sapere la Federazione Italiana Sport Equestri – che di fatto inaugura il “Calendario Manifestazioni di Vertice sulle quali verrà monitorata, insieme agli CSIO e i CSI a 3 stelle e superiori, l’attività degli azzurri del Team Italia”. L’edizione numero 58 dei ...

