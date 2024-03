Equilibrio tra pensieri ed emozioni nelle sculture-installazioni di Mariko Kumon | quando il concetto prende forma da un sottile filo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alcuni creativi hanno bisogno di partire da sé per andare a rappresentare una realtà circostante che proprio in virtù di un’osservazione attenta e approfondita ma soprattutto espressione di sensazioni a volte persino confuse e inconsapevoli, diviene concreta e universale; la sensibilità degli artisti induce infatti l’essere umano, inteso come fruitore, a porsi in posizione più aperta, più empatica, oppure ad accogliere un punto di vista anche contrapposto al proprio ma ugualmente forte e considerevole. L’interazione tra soggettività dell’esecutore di un’opera e stimolo di approfondimento sollecitato nell’osservatore, genera quella tendenza alla concettualizzazione che induce a comre semplicemente in virtù di un istinto, di un’intuizione che si amplifica fino a espandersi verso contenuti globali. La protagonista di oggi è una perfetta interprete di questo tipo di ...