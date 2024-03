(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Si sono dati appuntamento alla fiera di Rimini i principali operatori del gaming che da martedì 12 a giovedì 14 marzo esporranno le ultime novità del settore. Tra gli Operatori presenti ancheSpa, service provider indipendente specializzato nella fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per il gaming italiano con un effettivo di oltre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Erg delude il mercato, ebitda 2024 inferiore alle attese: (ANSA) - MILANO, 13 MAR - Il mercato è rimasto dalle prospettive di Erg sul 2024, gli analisti si aspettavano di più. "La previsione sull'Ebitda di 550 milioni di euro è notevolmente inferiore ai ...notizie.tiscali

Enada, Microgame porta la sua New Bos: La piattaforma di ultima generazione presentata alla Fiera del settore gaming di Rimini ...adnkronos

Enav, Monti: “Serve internazionalizzazione vendita nostri prodotti”: Verona, 13 mar. – (Adnkronos) – “Enav è un’eccellenza a livello europeo. È il service provider in Europa che certamente garantisce per numeri e per qualità la maggiore efficienza, ma ha bisogno di cre ...ilsannioquotidiano